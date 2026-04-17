Muere un ciclista de 54 años de L'Ametlla de Mar (Tarragona) en una caída en la TV-3025

Archivo - Ambulancias en la nueva sede del SEM, a 18 de febrero de 2026, en LHospitalet de Llobregat, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista de 54 años de L'Ametlla de Mar (Tarragona) ha muerto este viernes por la mañana al caer con su bicicleta eléctrica en la carretera TV-3025, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

Los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso a las 11.16 horas y los hechos se han producido en el punto kilométrico 4,5, si bien las causas del accidente se están investigando.

Esta es la 26 víctima mortal en las carreteras catalanas en lo que va de año.