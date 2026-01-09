Muere una ciclista de 61 años en el Eixample de Barcelona en un accidente de tráfico

Archivo - Un coche de la Guardia Urbana de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una ciclista de 61 años ha muerto este viernes sobre las 15.00 horas después de que haya sufrido un accidente de tráfico en la calle Vilamarí con Diputació, en el distrito del Eixample de Barcelona, donde se han visto implicados un coche y la ciclista.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado dotaciones de la Unitat Central d'Atestats de Trànsit (UCAT) de la Guàrdia Urbana para esclarecer las causas del sinistro, y ambulancias del SEM, y se trata de la primera víctima mortal por accidente de tráfico en la ciudad en 2026, informa el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado.

El consistorio ha activado los servicios de atención psicológica del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) para atender a los familiares de la víctima y ha reiterado su compromiso para seguir reduciendo las víctimas en accidentes de tráfico.