Muere un ciclista de 68 años en un accidente en la N-260 en Cabanelles (Girona)

Archivo - Ambulancias en la nueva sede del SEM, a 18 de febrero de 2026, en LHospitalet de Llobregat, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

GIRONA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista de 68 años ha muerto este jueves por la mañana en un accidente en la N-260 en Cabanelles (Girona), donde por causas que se investigan una furgoneta ha embestido a dos ciclistas, informa el Servei Català de Trànsit en un comunicado.

A causa de la caída ha resultado herido grave y posteriormente ha muerto en el hospital.

Los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso a las 07.47 horas y se han activado cuatro patrullas, así como tres dotaciones de los Bombers de la Generalitat y diversas unidades del SEM.