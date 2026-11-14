Muere un ciclista atropellado por un vehículo en la C-31 en Castelldefels (Barcelona)

Archivo - Ambulancias en la nueva sede del SEM, a 18 de febrero de 2026, en L´Hospitalet de Llobregat, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista ha muerto este sábado por la mañana tras ser atropellado en la C-31 en Castelldefels (Barcelona) por un vehículo que se ha dado a la fuga, y que ya ha sido localizado.

Lo ha explicado el director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, en declaraciones a 3CatInfo, en las que ha explicado que los Mossos d'Esquadra han dado con el autor del atropello.

Se trata de la segunda víctima mortal en carreteras catalanas este sábado tras la muerte del conductor de un camión en un alcance en la AP-7 en Mont-roig del Camp (Tarragona), que mantiene cortada la autopista.