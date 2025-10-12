Muere un ciclista en una salida de vía en la GI-5569 en Gombrèn (Girona)

Archivo - Un vehículo de los Mossos - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista de 81 años vecino de Ripoll (Girona) ha muerto este domingo en una salida de vía en el punto kilométrico 2 de la GI-5569, a la altura de Gombrèn (Girona), por causas que se están investigando.

Los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso a las 12.34 y han activado tres patrullas, además de activarse dos dotaciones de Bombers de la Generalitat y efectivos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

Con esta, 119 personas han fallecido en carreteras catalanas este año, 5 de ellas ciclistas, según datos provisionales.