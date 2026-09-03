Muere el conductor de un camión que ha volcado en la Ronda Litoral de Barcelona, que sigue cortada

Archivo - Ambulancias en la nueva sede del SEM, a 18 de febrero de 2026, en LHospitalet de Llobregat, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un camión ha muerto este jueves por la mañana tras volcar su vehículo en un accidente a la altura del Morrot de Montjuïc en la Ronda Litoral de Barcelona, cortada desde las 8 horas en dirección Llobregat, informan fuentes del SEM a Europa Press.

El aviso del accidente ha sido a las 7.35 y el SEM ha activado 4 ambulancias.

El incidente ha llegado a generar unos 10 kilómetros de colas en la Ronda Litoral hasta Sant Adrià de Besòs (Barcelona).