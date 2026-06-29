Muere el conductor de un coche al salirse de la vía en la C-63 en Brunyola (Girona)

GIRONA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un coche ha muerto este lunes sobre las 10.44 horas al salirse de la vía cuando circulaba por la C-63 a la altura de Brunyola (Girona).

El fallecido, de 46 años y de nacionalidad francesa, se trata de la víctima mortal número 66 en las vías interurbanas catalanas en lo que va de año, explica el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

A raíz del siniestro, los Mossos d'Esquadra se han desplazado al lugar con 4 patrullas, los Bombers de la Generalitat con 2 dotaciones y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) con 4 unidades.