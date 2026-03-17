Muere el conductor de una furgoneta en un choque frontal en la C-14 en Alcover (Tarragona)

Archivo - Ambulancias en la nueva sede del SEM, a 18 de febrero de 2026 - Lorena Sopêna - Europa Press

TARRAGONA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conductor de una furgoneta ha muerto este martes por la mañana tras un choque frontal con un camión en el punto kilométrico 26,1 de la C-14 en Alcover (Tarragona), donde también ha habido otro vehículo implicado.

Según informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado, en el accidente ha muerto el único ocupante de la furgoneta, mientras que los conductores de los otros dos vehículos implicados han sido trasladados al Pius Hospital de Valls (Tarragona) en estado leve.

Se han activado seis patrullas de los Mossos d'Esquadra, cuatro dotaciones de los Bombers de la Generalitat, que han recuperado el cuerpo de la víctima mortal, y un helicóptero y dos unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

En cuanto a la afectación vial, la C-14 está cortada en ambos sentidos de la marcha y el SCT recomienda la T-742 como vía alternativa.

Con esta víctima, son 19 las personas que han perdido la vida en las carreteras catalanas en lo que va de año.