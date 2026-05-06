Fallece un trabajador en un accidente en una empresa de ventanas de Limpias

Limpias, Cantabria. - EUROPA PRESS

SANTANDER 6 May. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador ha fallecido este miércoles en un accidente en una empresa de ventanas del municipio cántabro de Limpias, por causas que hasta el momento se desconocen.

El hombre ha sufrido un accidente laboral en la empresa Hermet 10 Ventanas, en Limpias, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

El accidente ha tenido lugar sobre las 12.30 horas y hasta el lugar de los hechos se ha trasladado un equipo de la Guardia Civil y la Inspección de Trabajo.