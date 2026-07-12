Muere el conductor de una furgoneta en una colisión frontal en la C-12 en Tortosa (Tarragona)

Archivo - Ambulancias en la nueva sede del SEM, a 18 de febrero de 2026, en LHospitalet de Llobregat, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conductor de una furgoneta ha muerto este domingo por la mañana en una colisión frontal con un turismo en el punto kilométrico 21,6 de la C-12 en Tortosa (Tarragona), informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

Los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso a las 8.33 horas de este domingo después de que los dos vehículos colisionaran por causas que todavía se están investigando y el conductor del turismo se encuentra herido en estado menos grave, por lo que ha sido trasladado al Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.

Para atender este siniestro se han desplazado 5 patrullas de los Mossos d'Esquadra, dos dotaciones de Bombers de la Generalitat y dos unidades de apoyo psicológico del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), y la carretera ha quedado totalmente cortada hasta las 9.45 horas.