Muere el conductor de un turismo en un choque frontal con un camión en la N-240 en Lleida

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra y ambulancias del SEM en un accidente de tráfico - @TRANSIT - Archivo

LLEIDA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un turismo ha muerto este jueves por la tarde en una colisión con un camión en el punto kilométrico 87 de la N-240 en Lleida, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

Los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso a las 15.22 horas cuando, por causas que se investigan, el coche y el camión han sufrido una colisión frontal.

A raíz del siniestro se ha cortado la vía en ambos sentidos, se han activado 5 patrullas de Mossos, 2 dotaciones de los Bombers de la Generalitat y 3 ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que no han podido hacer nada por salvar la vida del conductor.