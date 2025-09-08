Muere la conductora de un turismo en un choque frontal en la GI-555 en Sils (Girona)

GIRONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La conductora de un turismo ha muerto en un choque frontal en la GI-555 en Sils (Girona) este lunes sobre las 6.10 horas, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

Por causas que todavía se están investigando, han colisionado frontalmente 2 turismos y, a consecuencia del choque, ha fallecido la conductora de uno de los coches y la otra ha resultado herida grave, siendo esta última trasladada al Hospital Universitario de Girona Doctor Josep Trueta.

A raíz del siniestro, que obliga a cortar la vía en ambos sentidos de la marcha, se han activado 8 patrullas de los Mossos d'Esquadra, 4 dotaciones de los Bombers de la Generalitat y 2 ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).