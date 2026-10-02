Muere la escritora y expresidenta del PEN Català Dolors Oller a los 84 años

GIRONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La escritora y crítica literaria gerundense Dolors Oller ha muerto a los 84 años, ha informado este viernes el PEN Català, del que fue presidenta entre 2001 y 2010.

Catedrática de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, Oller desarrolló una trayectoria estrechamente vinculada a la literatura catalana y a la reflexión sobre la escritura, la lectura y la construcción del sentido literario.

El PEN Català, que ha expresado su pésame a amigos y familiares, ha destacado que durante sus años al frente, la entidad vivió una etapa de renovación, crecimiento y proyección internacional, e impulsó iniciativas como el Programa Escriptor Acollit y la cesión de una parte del fondo documental a la Biblioteca de Catalunya.

En el ámbito académico y literario, Oller publicó obras como 'La poesia de Rafael Masó: per una anàlisi de la poètica noucentista', 'La construcció del sentit', 'Deu poetes d'ara', 'Estratègies de lectura' y 'Aprendre de la lletra'.

Tanto la Conselleria de Cultura como la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) han lamentado la muerte de Oller, y la ILC ha recordado que recibió el Premi Crítica Serra d'Or y el Josep Vallverdú de ensayo.

El alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha mostrado en un apunte en X el dolor por la muerte de Oller y ha afirmado que "ha sido durante décadas también la compañera de vida del querido Narcís Comadira".