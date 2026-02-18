Muere un excursionista tras precipitarse en el Pedraforca (Barcelona)

Dispositivo de búsqueda del excursionista - BOMBERS DE LA GENERALITAT

BARCELONA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han hallado la madrugada de este miércoles a un excursionista que murió tras precipitarse mientras estaba haciendo una ruta de escalada por el Pedraforca (Barcelona), informan en un comunicado.

A las 21.34 horas de este martes los bomberos recibieron el aviso porque no podían contactar con el excursionista, que había salido a la montaña por la tarde, por lo que se activó un dispositivo de búsqueda con una veintena de efectivos y 10 dotaciones, entre las cuales el Grup d'Actuacions Especials (GRAE) y el Grup Caní con perros de rastreo.

El guarda del refugio Lluis Estasen confirmó que el vehículo del excursionista estaba estacionado en el párking del Mirador de Gresolet sin nadie en su interior.

Los efectivos empezaron a buscarle y el GRAE localizó una posible traza de nieve que tomaron como referencia como itinerario, y posteriormente hallaron diferentes accesorios de montaña, para finalmente encontrar el cuerpo sin vida.

Los bomberos señalizaron la zona que ha quedado custodiada por los Mossos d'Esquadra y está previsto que este miércoles se desplace el helicóptero para realizar el levantamiento del cadáver.

La Unitat d'Investigació de Berga (Baracelona) se ha hecho cargo de la investigación y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activado una unidad y el equipo de psicólogos.