Muere un hombre de 53 años mientras trabajaba en una granja en Aitona (Lleida)

Archivo - Ambulancias en la nueva sede del SEM, a 18 de febrero de 2026, en L´Hospitalet de Llobregat, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

LLEIDA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 53 años ha muerto este jueves por la mañana en una granja en Aitona (Lleida), donde por causas que se investigan ha quedado atrapado entre el muro del muelle de descarga y un camión que estaba haciendo marcha atrás.

Los Mossos d'Esquadra han sido alertados sobre las 9.50 horas y han acudido con diversas patrullas de Seguridad Ciudadana, así como una dotación de Bombers de la Generalitat y miembros del SEM, informa en un comunicado la policía catalana.

Los mossos han puesto los hechos en conocimiento del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Lleida y del Departamento de Empresa y Trabajo.