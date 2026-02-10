Muere un hombre de 71 años tras una colisión frontal múltiple en la N-340 en Tarragona

TARRAGONA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre francés de 71 años ha muerto tras una colisión frontal en que se han visto implicados dos vehículos --uno de ellos conducido por el fallecido-- y un todoterreno en la N-340 en Tarragona este martes sobre las 6.15 horas.

A raíz del accidente, efectivos del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) han trasladado a tres heridos en estado menos grave a centros hospitalarios de la capital tarraconense: una mujer al hospital Santa Tecla y otra mujer y un hombre al hospital Joan XXIII, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado este martes.

A raíz del siniestro, se han activado 7 patrullas de los Mossos d'Esquadra, 3 dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y 3 unidades del SEM.

En cuanto a la afectación vial, los Mossos d'Esquadra han cortado la vía en ambos sentidos sobre las 8.56 horas para investigar el suceso.

Con esta víctima, ya son 8 las personas que han perdido la vida este año en las carreteras catalanas.

