Muere un hombre atropellado en la C-32 en Cabrera de Mar (Barcelona) este domingo por la noche

BARCELONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha muerto atropellado en la C-32 en Cabrera de Mar (Barcelona) este domingo sobre las 21.15 horas.

Por causas que todavía se están investigando, un turismo atropelló mortalmente a un hombre --de 61 años y vecino de Mataró (Barcelona)--, además de dejar un herido leve al que trasladaron al Hospital de Mataró, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado este lunes.

A raíz del siniestro, que provocó restricciones en vía en sentido Palafolls (Barcelona) hasta las 00.18 h, se activaron varias patrullas de los Mossos d'Esquadra, dos dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y cuatro unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM); con esta víctima, son 108 las personas que han perdido la vida en las carreteras catalanas este año.