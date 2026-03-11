Muere un hombre atropellado por un microbús que se salió de la carretera en Marçà (Tarragona)

Ambulancias en la nueva sede del SEM - Lorena Sopêna - Europa Press

TARRAGONA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha muerto este miércoles por la tarde en Marçà (Tarragona) después de que un microbús se haya salido de la carretera T-300 por causas que se están investigando y lo haya atropellado mientras realizaba tareas agrícolas, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

Tras desviarse por un terraplén, el vehículo ha atropellado a un hombre y en el vehículo solo viajaba la conductora, que ha resultado herida leve y ha sido trasladada al hospital de Móra d'Ebre.

El aviso ha sido a las 15.01 horas y los Mossos d'Esquadra han activado cuatro patrullas, los Bombers de la Generalitat han acudido con otras cuatro dotaciones para evacuar a la conductora del microbús y estabilizar el vehículo, así como para recuperar el cuerpo de la víctima mortal, y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activado dos ambulancias y su equipo de psicólogos.