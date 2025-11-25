Muere un hombre al caerle encima una carretilla elevadora en Castellbisbal (Barcelona)

Archivo - Bandera de Cataluña en la gorra de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 57 años ha fallecido este martes tras caerle encima una carretilla elevadora en Castellbisbal (Barcelona), han informado los Mossos d'Esquadra en un comunicado.

La policía catalana ha sido alertada a las 13.02 horas del "accidente laboral", y seguidamente varias patrullas de los Mossos, cinco dotaciones de Bombers de la Generalitat y cuatro del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) se han trasladado al lugar de los hechos.

Los Mossos han puesto los hechos en conocimiento del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Rubí y del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat, de acuerdo con los procedimientos habituales en accidentes laborales con víctimas mortales.