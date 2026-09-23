Muere un hombre al caerle encima un contenedor en un almacén de Martorell (Barcelona)

Archivo - Ambulancias en la nueva sede del SEM, a 18 de febrero de 2026, en LHospitalet de Llobregat, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 65 años ha muerto este miércoles por la mañana mientras trabajaba en un almacén de la calle de la Devesa en Martorell (Barcelona), al caerle encima un contenedor, han informado fuentes de los Mossos d'Esquadra a Europa Press.

Los servicios de emergencias han recibido el aviso sobre las 11 de la mañana y, además de la policía catalana, se han desplazado efectivos de la Policia Local de Martorell, Bombers de la Generalitat y Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Los hechos se han puesto en concimiento del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Martorell y del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat, como es habitual en este tipo de casos, y los Mossos mantienen una investigación abierta para esclarecer las causas.