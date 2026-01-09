Muere un hombre mientras trabajaba en un empresa de Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

Archivo - Ambulancia del SEM - SEM - Archivo

BARCELONA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 49 años ha muerto este viernes mientras trabajaba en una empresa de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), han informado los Mossos d'Esquadra en un comunicado.

El cuerpo policial ha recibido un aviso a las 12.20 horas en el que se alertaba de que se había producido un accidente laboral en una empresa del municipio.

Por causas que ahora se investigan, el hombre cayó desde una altura de unos 10 metros mientras realizaba labores de mantenimiento en un tejado.

Hasta el lugar se trasladaron diversas patrullas de Seguridad Ciudadana y de Investigación de los Mossos d'Esquadra y cuatro dotaciones de Bombers de la Generalitat y del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Los Mossos ya han puesto los hechos en conocimiento del Juzgado en funciones de guardia de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) y de la Conselleria de Empresa y Trabajo, de acuerdo con los procedimientos habituales en accidentes laborales con víctimas mortales.