Muere un hombre al saltar de un vehículo en marcha mientras huía de los Mossos en Girona

GIRONA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha muerto al saltar de un vehículo en marcha mientras huía de los Mossos d'Esquadra en Girona este domingo, después de haber sido advertido presuntamente robando cajas de un camión en un área de servicio de la AP-7.

El hombre, que conducía una furgoneta, ha sido localizado por una patrulla en la carretera N-II y, tras intentar acelerar la velocidad para huir de los agentes, ha saltado del vehículo en marcha que, ya sin conductor, ha volcado encima suyo provocándole la muerte a la altura de Maçanet de la Selva (Girona), según ha avanzado 'El País' y han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

Los Mossos sospechan que el fallecido es un "telonero", tal y como denominan a los especialistas en robos a camiones.