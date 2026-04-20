Muere en el hospital el herido por disparo en el paseo de Taulat de Barcelona del martes pasado

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El hombre herido tras recibir un disparo el pasado martes en el paseo de Taulat de Barcelona, frente al centro comercial de Diagonal Mar, ha fallecido este domingo en el hospital, han confirmado fuentes de los Mossos d'Esquadra a Europa Press y ha avanzado el 'Ara'.

El hombre llevaba 5 días hospitalizado en un centro de la capital catalana y la policía catalana mantiene la investigación abierta para esclarecer el suceso.

El aviso del incidente se produjo sobre las 15.50 horas del martes pasado y el suceso se produjo en la vía pública.