Muere un motorista en un accidente en la C-58 en Terrassa (Barcelona) este jueves por la noche

Archivo - Unas ambulancias, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un motoritsta ha muerto en un accidente viario en la C-58 en Terrassa (Barcelona) este jueves sobre las 22.01 horas de la noche.

Por causas que todavía se están investigando, un turismo y una motocicleta han chocado, el motorista se ha desestabilizado y se ha caído y, a consecuencia del accidente, el conductor de la motocicleta ha fallecido, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado este viernes.

A raíz del siniestro, se han activado varias patrullas de los Mossos d'Esquadra, una dotación de los Bombers de la Generalitat y cuatro unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) y, con esta víctima, son 106 las personas que han perdido la vida en las carreteras catalanas este año.