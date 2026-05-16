Muere una mujer norteamericana de 65 años tras caer al agua en el puerto de La Ràpita (Tarragona)

Archivo - Ambulancias en la nueva sede del SEM, a 18 de febrero de 2026, en LHospitalet de Llobregat, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 16 May. (EUROPA PRESS) -

Una mujer norteamericana de 65 años ha muerto este sábado después de caer al agua en el puerto de La Ràpita (Tarragona), según han confirmado a Europa Press fuentes de los Bombers de la Generalitat.

Los Bombers recibieron el aviso a las 0.41 horas de este sábado alertando de que una mujer había caído al agua del puerto cuando caminaba hacia su embarcación junto a un ciudadano británico de 61 años que tenía amarrada su embarcación en el mismo puerto.

Por causas que se desconocen la mujer cayó al agua y el hombre se lanzó a salvarla, y cuando llegaron los servicios de emergencia encontraron al hombre ya en tierra e ileso y a la mujer en estado menos grave acompañada por agentes de la policía local, por lo fue trasladada por efectivos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) al hospital de Amposta, donde finalmente ha fallecido.