Muere la pasajera de una moto tras un choque con un camión en la AP-7 en Garrigàs (Girona)

Archivo - Ambulancias en la nueva sede del SEM, a 18 de febrero de 2026, en LHospitalet de Llobregat, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

GIRONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La pasajera de una moto ha muerto este jueves por la mañana tras chocar con un camión en la AP-7 a la altura de Garrigàs (Girona), informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

El accidente se ha producido por causas que se investigan en el punto kilométrico 35,8 de la autopista y los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso a las 07.38.

El conductor de la moto ha resultado herido grave y ha sido trasladado en helicóptero del SEM al hospital Josep Trueta de Girona.

En total se han activado seis patrullas de los Mossos, cinco dotaciones de los Bombers de la Generalitat y tres ambulancias del SEM, así como su helicóptero medicalizado.

La autopista ha quedado cortada en sentido norte y se han realizado desvíos señalizados por la salida 40 en Bàscara, donde a las 09.30 todavía se registraban 3 kilómetros de retenciones.