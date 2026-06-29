Muere un pasajero de una furgoneta que ha chocado con un camión en la AP-2 en Montblanc (Tarragona)

Archivo - Ambulancias en la nueva sede del SEM, a 18 de febrero de 2026, en LHospitalet de Llobregat, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pasajero delantero que viajaba en una furgoneta ha muerto este lunes por la mañana en un choque con un camión en la AP-2 en Montblanc (Tarragona) en dirección Lleida, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

Por causas que se investigan, los vehículos han chocado sobre las 8 y un hombre de 55 años ha acabado muriendo, y, sobre el resto de ocupantes de la furgoneta, uno ha resultado herido grave y 6 más están leves.

Los heridos han sido trasladados al hospital de Sant Pau de Barcelona y el conductor del otro vehículo ha salido ileso.

Al lugar del accidente han acudido 5 patrullas de los Mossos d'Esquadra, 3 dotaciones de los Bombers de la Generalitat y 6 unidades terrestres, un helicóptero medicalizado y un equipo de psicólogos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

En cuanto a la afectación vial, la autopista ha quedado cortada en sentido Lleida hasta las 10.15 horas, cuando se ha podido reabrir un carril, y la circulación ha quedado totalmente restablecida hacia las 12.