Muere el periodista y escritor Lluís Permanyer a los 86 años

Archivo - El escritor y cronista de la ciudad Lluís Permanyer, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El periodista, escritor y especialista en la ciudad de Barcelona Lluís Permanyer ha muerto a los 86 años, ha podido saber Europa Press.

Según ha avanzado 'La Vanguardia', donde trabajó gran parte de su vida, ha fallecido de un infarto y no habrá velatorio ni funeral porque donó su cuerpo a la ciencia, aunque se prevé un acto de recuerdo "en fechas breves".

Permanyer (Barcelona, 1939) era Licenciado en Derecho pero se dedicó al periodismo, colaboró en revistas como 'Destino', y empezó a escribir en La Vanguardia en 1966, primero en la sección de Internacional y, después, como cronista de Barcelona.

PERIODISMO, LITERATURA Y DOCUMENTALES

Publicó 80 libros sobre poetas, como Josep Maria de Sagarra y Joan Brossa, y artistas, como Joan Miró, Antoni Tàpies, Salvador Dalí y Antoni Clavé, pero, sobre todo, sobre Barcelona.

Algunos de sus títulos destacados son 'Sagnier y los modernistas', 'El Passeig de Gràcia. 200 anys d'un espai burgès', 'L'Eixample desaparegut', 'Barcelona nocturna', '1.000 testimonis sobre Barcelona', 'Vides privades de la Barcelona burgesa', 'Dalí parlat', 'Miró: història d'una passió', y una novela: 'Un amor a l'ombra de la pedra blava'.

También dirigió 8 documentales para televisión y obtuvo el premio Luca de Tena (1969); el Ciutat de Barcelona de periodismo (1987); el Nacional de Periodisme de Catalunya (2008) y el Premio Nacional de Periodismo Cultural del ministerio de Cultura en 2022.