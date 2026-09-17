Muere Pilar Malla, primera Síndica de Greuges de Barcelona

Archivo - La exdiputada del Parlament y primera Síndica de Greuges de Barcelona, Pilar Malla (c) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La primera Síndica de Greuges de Barcelona y primera directora de Servicios Sociales de la Generalitat, Pilar Malla, ha muerto a los 95 años, ha informado este jueves la Sindicatura de Greuges de Barcelona en un mensaje en X recogido por Europa Press.

Malla también fue directora de Càritas, diputada del Parlament y recibió la Creu de Sant Jordi en 2004, y la Conselleria de Derechos Sociales de la Generalitat la ha recordado en X como "una referente en la lucha contra la pobreza y por una vida digna para todo el mundo".

El conseller de Derechos Sociales de la Generalitat, Raúl Moreno, ha destacado en un mensaje en X que era "una mujer de fe y una trabajadora incansable por la dignidad de las personas más desfavorecidas".