Muere Salvador Escribà, cofundador de La Salseta del Poble Sec, a los 75 años

BARCELONA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El músico Salvador Escribà, cofundador y cantante de La Salseta del Poble Sec y descubridor de bandas como Sopa de Cabra y Umpah-pah, ha muerto este jueves a los 75 años a causa de un ictus, según han informado a Europa Press fuentes próximas.

Lo ha avanzado la revista Enderrock, que explica que Escribà, nacido en Bell-Lloc d'Urgell (Lleida), fue una de las figuras más populares de las fiestas mayores de Catalunya desde mediados de la década de los 70 cuando, junto con Pep Vercher, fundó La Salseta del Poble Sec.

Tras pasar por diversas compañías discográficas, lanzó su propio sello, Salseta Discos, fundamental en el nacimiento del rock catalán al descubrir grupos como Sopa de Cabra y Umpah-pah, a los que publicó sus primeros discos.

Antes de La Salseta del Poble Sec, Escribà formó parte de Som...Indígenes, un grupo de versiones creado en 1964, y fue en 1977 cuando fundó La Salseta del Poble Sec, con el que grabó más de una docena de discos, dos de ellos íntegramente en catalán.

Junto con los líderes de Huapachà Combo y de la Orquestra Plateria, en 2023 idearon el espectáculo 'Sol d'hivern: Els músics que van acolorir les places', con el que inauguraron la edición de BarnaSants de ese año.