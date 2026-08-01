Muere un trabajador de 65 años al caer desde la azotea de un hotel de Salou (Tarragona)

Archivo - Ambulancias en la sede del SEM. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 65 años falleció la noche de este viernes tras sufrir una caída accidental desde la azotea de un hotel en Salou (Tarragona) mientras realizaba tareas de mantenimiento.

Los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso del accidente laboral a las 21.24 horas, informa un comunicado la policía catalana.

La víctima se encontraba realizando trabajos en las instalaciones eléctricas, de agua y de otros servicios del edificio cuando, por causas que aún se están investigando, cayó al vacío desde la cubierta.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron varias patrullas de los Mossos d'Esquadra y efectivos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

Los Mossos d'Esquadra han puesto los hechos en conocimiento del Juzgado de Guardia y del Departamento de Empresa y Trabajo, de acuerdo con el protocolo habitual.