Muere un trabajador tras caer de un tejado en Palau-solità i Plegamans (Barcelona)

Un hombre de 52 años ha fallecido este martes sobre las 10.12 horas en Palau-solità i Plegamans (Barcelona) tras caer del tejado de una empresa en el que estaba trabajando, informan los Mossos d'Esquadra en un comunicado.

La policía catalana investiga los hechos y ha explicado que al lugar se han trasladado varias patrullas de Seguridad Ciudadana y de Investigación del cuerpo, 2 dotaciones de los Bombers de la Generalitat y 4 del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Los Mossos han puesto los hechos en conocimiento del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Sabadell (Barcelona) y del Departamento de Empresa y Trabajo conforme a los procedimientos habituales en accidentes laborales con víctimas mortales.