Muere un trabajador en la mina de Cabanasses de Súria (Barcelona)

Una de las hipótesis es el desprendimiento de rocas en el interior

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

Un trabajador de 26 años ha muerto este miércoles por la mañana en la mina de Cabanasses de Súria (Barcelona), explican fuentes de los Mossos d'Esquadra a Europa Press.

Según ha informado la empresa en un comunicado, los hechos han sucedido sobre las 11 cuando el trabajador se encontraba en uno de los minadores continuos y "supuestamente" se ha derrumbado una pared.

Una de las hipótesis de los Mossos es que se ha producido un desprendimiento de rocas en el interior.

Tras los hechos, se ha activado el protocolo de emergencia y se ha evacuado la mina, donde había unas 240 personas trabajando.

También se ha interrumpido la actividad del resto de instalaciones.

UN HERIDO MENOS GRAVE

El Sistema d'Emergències Mèdiques ha activado 4 ambulancias que han atendido a 2 personas más heridas, una de ellas en estado menos grave trasladada al hospital Athaia de Manresa (Barcelona), y la otra no ha necesitado traslado.

También han activado 2 equipos de psicólogos, que están ofreciendo apoyo a trabajadores y familiares.