Mueren dos conductores en un choque frontal en la N-240 en Montblanc (Tarragona)

TARRAGONA 9 May. (EUROPA PRESS) -

Dos conductores han muerto este viernes por la noche en una colisión frontal entre dos turismos en la N-240 a la altura de Montblanc (Tarragona), según ha informado este sábado el Servei Català de Trànsit.

El accidente se produjo sobre las 22 horas y, por causas que se están investigando, los dos vehículos chocaron frontalmente, causando la muerte de sus únicos ocupantes: un hombre de 27 años, de l'Espluga de Francolí (Tarragona), y otro de 50 años, del Pont d'Armentera (Tarragona).

En el operativo participaron tres patrullas de los Mossos d'Esquadra, cuatro dotaciones de Bombers de la Generalitat y tres unidades del SEM con apoyo psicológico, mientras que la vía permaneció cortada durante varias horas y quedó de nuevo restringida posteriormente por tareas de investigación policial.