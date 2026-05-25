Mueren 2 motoristas en accidentes en la C-252 y la B-142 en Garriguella (Girona) y Polinyà (Barcelona)

Archivo - Ambulancias en la nueva sede del SEM en LHospitalet de Llobregat (Barcleona) - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 25 May. (EUROPA PRESS) -

Dos motoristas han muerto en accidentes en carreteras catalanas, uno de ellos este domingo por la noche en un accidente en la C-252, en el punto kilométrico 54,6, en el término municipal de Garriguella (Girona) y otro en la B-142 en Polinyà (Barcelona) en un choque frontal este lunes por la mañana.

Según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado este lunes, los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso por el accidente en Garriguella este domingo a las 22.29 horas tras una colisión con dos turismos y una motocicleta implicados, resultando en la muerte de un hombre de 68 años, vecino de Rabós d'Empordà (Girona).

A raíz del siniestro, por causas que se están investigando, se activaron 5 patrullas de los Mossos d'Esquadra, dos dotaciones de Bombers de la Generalitat y dos unidades del servicio de apoyo psicológico del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Respecto al accidente en Polinyà, los Mossos han recibido el aviso a las 8.33 horas de este lunes, después de una colisión frontal entre un turismo y una motocicleta, por causas que se están investigando.

Se han desplazado al lugar de los hechos tres patrullas de Mossos, dos dotaciones de Bombers y tres unidades del SEM y la carretera permanece cortada en ambos sentidos de la marcha.