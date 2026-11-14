Un muerto en un choque entre dos camiones corta la AP-7 en Mont-roig del Camp (Tarragona)

Archivo - Ambulancias en la nueva sede del SEM, a 18 de febrero de 2026, en L´Hospitalet de Llobregat, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

TARRAGONA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un camión ha muerto en un accidente este sábado por la mañana tras colisionar con otro camión en el kilómetro 274 de la AP-7 en Mont-roig del Camp (Tarragona), lo que se suma al accidente de otro camión que ha volcado en el kilómetro 273,1, por lo que la vía está cortada en este punto en sentido Barcelona.

Lo ha explicado el director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, en declaraciones a Catalunya Ràdio recogidas por Europa Press, en las que ha dicho que los trabajos para retirar el camión volcado (que transportaba lechugas) se pueden alargar unas 10 horas, y se realizan desvíos por la salida 281 en Vandellòs y L'Hospitalet de l'Infant (Tarragona) para enlazar con la A-7.

Ha detallado que se debe retirar la carga de este camión y se trata de un proceso "complejo", en el que serán necesarias más de dos grúas de diferente tipología.

Además, también se registra una incidencia en la AP-7 en Santa Margarida i els Monjos (Barcelona) por un accidente entre un camión y una furgoneta que obliga a circular por el arcén derecho.

Trànsit recomienda la C-32 (vía de peaje) y la N-340 como rutas alternativas.