Un muerto y un herido crítico en la A-2 en el Bruc (Barcelona)

BARCELONA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una vecina de Santa Coloma de Cervelló (Barcelona) de 17 años ha muerto este sábado por la tarde al accidentarse la motocicleta en la que iba de acompañante por la A-2 en el Bruc (Barcelona).

El conductor ha resultado herido crítico y lo han trasladado al Hospital de Bellvitge, informa el SCT de la Generalitat en un comunicado.

Con este accidente, del que los Mossos d'Esquadra han recibido aviso a las 17.08, hay 132 muertos en las carreteras catalanas en lo que va año, según datos provisionales.