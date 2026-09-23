Un muerto por el incendio en una residencia de mayores en L'Ametlla (Barcelona)

Archivo - Ambulancia del SEM - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una persona (aún no identificada) ha muerto tras el incendio en una residencia de gente mayor en l'Ametlla del Vallès (Barcelona) producido este martes por la noche y ha dejado otros 78 heridos, 13 de los cuales se han trasladado a centros hospitalarios en estado leve, ha informado Protecció Civil en un comunicado este miércoles.

El teléfono 112 recibió a las 22.33 horas de este martes varias llamadas informando de un incendio que afectaba a la primera planta de una residencia de gente mayor en L'Ametlla del Vallès (Barcelona), con un fuego que ha afectado a la planta baja y tres plantas de altura, con un total de 80 usuarios y seis trabajadores.

Los Bombers han activado un dispositivo con una cuarentena de efectivos y 13 dotaciones: 7 vehículos de agua, una autoescalera y 5 vehículos ligeros de coordinación y mando, entre ellos los equipos conjuntos de Bombers y del SEM.

Los efectivos han trabajado en las labores de extinción tanto desde el exterior, por la fachada con la autoescalera, como desde el interior del edificio con varios equipos y el fuego se ha dado por apagado sobre las 23.00 horas.

ORIGEN EN LA PRIMERA PLANTA

El incendio ha afectado a una residencia de planta baja y tres plantas de altura, con un total de 80 usuarios y seis trabajadores y han quemado varias habitaciones de la primera planta y el humo también afectó a la segunda y la tercera planta.

Como medida preventiva, se ha desalojado parcialmente la primera y la segunda planta y se han confinado un total de 42 usuarios: ocho en la primera planta, doce en la segunda y veintidós en la tercera.

En una de las habitaciones de la primera planta, en la que "se habría originado" el incendio, los Bombers han localizado el cuerpo sin vida de una persona.

Una vez extinguido el fuego, los efectivos trabajaron en la extinción de los puntos calientes, iniciaron labores de ventilación, revisaron las habitaciones y todas las plantas del edificio y procedieron a identificar a los residentes por planta y habitación.

Después de la inspección y de valorar la habitabilidad de las diferentes plantas, se determinó que la primera y la segunda eran inhabitables, mientras que la tercera, pese a haber resultado afectada por el humo, se mantenía habitable.

78 HERIDOS

El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha informa que 78 personas han resultado afectadas, 13 de las cuales han sido atendidas y trasladadas en estado menos grave por inhalación de humo: 4 en el Hospital de Mollet del Vallès, 6 en el Hospital de Granollers y 3 en el Hospital de Sant Celoni (Barcelona).

El SEM ha activado 16 unidades, entre ellas 2 equipos conjuntos con los Bombers y el Departamento de Derechos Sociales e Inclusión se ha desplazado a personal al lugar para apoyar las gestiones derivadas de la emergencia.

La propia residencia ha gestionado el realojamiento de los usuarios en las plantas no afectadas por el incendio y, a excepción de las personas trasladadas a los centros hospitalarios, el resto de usuarios han podido ser reubicados en las zonas no afectadas del edificio.