Una muestra del Palau Robert de Barcelona reivindica el arte de Pau Casals "al servicio de la paz"

Uno de los espacios de la muestra - LA COSTA

BARCELONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Pau Casals, música per la pau', que se puede visitar de forma gratuita a partir de este jueves hasta el 10 de enero en el Palau Robert de Barcelona, reivindica el legado del artista por poner su arte "al servicio de la paz".

La muestra se ha promovido en el marco del Any Pau Casals, coincidiendo con el 150 aniversario de su nacimiento, y está organizada por el Palau Robert junto a la Fundació Pau Casals y la Fundación La Caixa, informa la organización en un comunicado este miércoles.

Comisariada por la directora del Museu Pau Casals de El Vendrell (Tarragona), Núria Ballester, la muestra se estructura en 5 ámbitos: primero introduce la figura de Pau Casals y destaca su "virtuosismo" y compromiso con la libertad, la democracia y la paz.

Un segundo ámbito subraya la música como arte de comunicación; el tercer bloque recoge la música como "herramienta de compromiso y protesta"; el cuarto pone de relieve la música como mensaje de paz; y la exposición cierra con las opiniones de varias personalidades sobre el legado de Casals.

A partir de febrero de 2027 la exposición se podrá ver en el CaixaForum Madrid y de junio a agosto en el Museu Pau Casals de El Vendrell (Tarragona).