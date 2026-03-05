Las mujeres ocupan el 18,6% de la alta dirección en España y la brecha salarial crece al 13%

Archivo - El segundo campus de Eada en Barcelona. - EADA - Archivo

Las mujeres representan el 18,6% de la alta dirección en España en 2026, frente al 16,9% que era en 2006, y la brecha salarial ha crecido hasta el 13%, según el estudio 'Brecha salarial y presencia de la mujer en puestos directivos 2026', informan Eada e Icsa en un comunicado este jueves.

El informe destaca que el punto más bajo de la presencia de mujeres en la alta dirección fue en 2013, con un 10,3%, y que en la última década "se ha acelerado" la presencia de mujeres.

En los mandos intermedios, la diferencia salarial este año es del 10,5% (2,7 puntos porcentuales más que en 2006) y en empleados del 9,8%, la única categoría en la que ha descendido en estas dos décadas, con 2,6 puntos porcentuales menos.

Así, el balance "evidencia una progresión desigual dentro de la estructura organizativa", y el estudio muestra que la brecha salarial se incrementa a medida que se asciende en la estructura organizativa.

Por tamaño, la pequeña empresa registra el mayor incremento en presencia femenina directiva, con una subida del 4,3% respecto al año 2025, mientras que en la mediana (-0,2%) y gran empresa (-4,1%) se observan variaciones negativas en el último año.