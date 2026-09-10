Muniesa (CaixaBank) insta a pensar en la jubilación desde los 30: El ahorro "es fundamental"

El presidente de CaixaBank, Tomás Muniesa, y el cardiólogo Valentí Fuster este jueves en Barcelona. - CAIXABANK / JOSE IRUN

BARCELONA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CaixaBank, Tomás Muniesa, ha asegurado que se debe comenzar a pensar en la jubilación a partir de los 30 años, y no a partir de los 50 o 64 años: "Desde joven, el ahorro sistemático es fundamental", ha urgido.

Lo ha dicho durante un diálogo organizado por CaixaBank en Barcelona este jueves junto a al cardiólogo y director general del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC), Valentín Fuster, para debatir sobre los cambios sociales, económicos y de salud asociados a la longevidad.

Muniesa ha explicado que el aumento de la esperanza de vida implica una preocupación creciente sobre qué hacer durante esos años y cómo poder disfrutarlos con lo que tienen y "sobrevivir" así a sus ahorros.

Ha recordado que CaixaBank nació como una caja de pensiones y acompañar a las personas mayores a organizar su futuro está en el ADN de la compañía, aunque también ha añadido que en el largo plazo serán la mayor parte de sus clientes y deben preocuparse de cuidarlos.

Ha abogado así por ayudar a las personas a hacer una "reflexión" sobre cómo prepararse y organizar su vida para el futuro, igual que se hace respecto a la salud y el cuidado físico cuando van envejeciendo.

CAMBIOS DEMOGRÁFICOS

Durante el diálogo, Muniesa ha cifrado en 5 millones de personas las que llegarán a la edad de jubilación en España en los próximos 10 años, y menos de 2 millones las que alcanzarán la edad de trabajar, un fenómeno que, ha dicho, es global.

Ha explicado que en los países occidentales y China la longevidad es cada vez mayor, mientras que el número de nacimientos disminuye, lo que generará, según un estudio de la ONU, que en los próximos 50 años, China pierda alrededor de 500 millones de habitantes, y Europa pasará de ser el 12% de la población mundial a ser menos del 5%, mientras que África pasará a representar el 30%.

CENSO Y PODER DE COMPRA

El presidente de la entidad financiera ha asegurado que una consecuencia de este envejecimiento de la población es que la población jubilada será cada vez una parte más importante del censo electoral, lo que tendrá "derivadas" en las discusiones públicas sobre dónde debe dirigirse la inversión del Estado.

Ha añadido que los primeros interesados en que las personas mayores tengan una buena situación económica y poder de compra deberían ser estos estados, ya que tendrán un peso cada vez mayor en la economía y su crecimiento.

TALENTO

Respecto al talento sénior, Muniesa ha admitido que cada vez se están desarrollando más opciones, como es la jubilación flexible, pero ha abogado por tenerlo más en consideración y poner en marcha maneras de "cuidarlo".

Ha dicho que es un "error gravísimo" en cualquier sociedad desperdiciar ese talento y ha defendido que llegar a una determinada edad no quiere decir que se deje de aportar a la sociedad.