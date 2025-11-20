El Museo Thyssen Barcelona se encuentra en fase de diseño del edificio y abrirá en 2028

La Baronesa Thyssen y su hija, Carmen Thyssen, durante la 1ª actividad efímera en el futuro Museo Carmen Thyssen Barcelona, a 20 de noviembre de 2025, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo Carmen Thyssen de Barcelona avanza en fase de proyectos diseñando el edificio y mantiene la fecha de 2026 para el inicio de las obras y de 2028 para su finalización, ha dicho este jueves el managing director de Stoneweg Places & Experiencies, Joan Manuel Sevillano.

En declaraciones a los medios en una intervención artística de estudiantes en el futuro Museo Carmen Thyssen Barcelona, en el antiguo cine Comedia, Sevillano ha dicho que cuando el diseño esté acabado se presentará "en su majestuosidad" y ha dicho que es un proyecto complejo que tiene su debate interno y que poco a poco irá tomando forma.

Sevillano ha dicho que las obras empezarán en 2026 en cuanto se acabe el proceso de licencias y que el calendario se mantiene para que se pueda inaugurar en 2028.

"PRIMER DÍA" EN EL COMÈDIA

La coleccionista Carmen Thyssen ha dicho que es el "primer día" que pone los pies en el Comèdia desde que venía de niña al cine, y ha dicho que albergará obras del siglo XIX, XX y XXI de su colección.

Preguntada por si ve el museo como un legado a la ciudad, ha dicho que sí, que quiere "muchísimo" a su ciudad, y ha agradecido el apoyo de las instituciones y la ayuda de los museos de Barcelona para que sea un éxito.

Sobre si será un museo que estará dirigido al público local o al turista, ha dicho que "al arte no se puede cerrar puertas", a lo que su sobrino Guillermo Cervera ha añadido que un proyecta triunfa internacionalmente si triunfa localmente.

Al preguntársele por las quejas vecinales por el proyecto, se ha pedido a la prensa centrarse en el acto que se celebraba en el antiguo Comèdia, con la intervención de diversos alumnos de escuelas de arte en las butacas de una de las salas.

90 ESTUDIANTES

Más de 90 estudiantes de escuelas de arte y diseño de Barcelona han transformado colectivamente las 500 butacas del antiguo cine en una instalación única, convirtiéndose en los primeros creadores en dar vida al espacio museístico con esta actividad efímera.

Los estudiantes son de la Escola d'Art i Superior de Disseny Llotja, LCI Barcelona, IED Barcelona, Elisava, Escola Massana, Labasad, Deià Escolà d'Art, IEDP Barcelona y EINA Centro Universitario de Diseño y Arte de Barcelona.

ACTO CON PERSONALIDADES

La intervención ha contado con la presencia del pintor Guillermo Lorca, el diseñador Jordi Labanda, los cocineros Carme Ruscalleda y Raül Balam, los diseñadores Pablo Erroz y Javier Mariscal, el artista urbano TV Boy, el artista Samuel Salcedo, el bailarín Julio Bocca y la modelo y presentadora Judith Mascó, quienes han mostrado su emoción por los proyectos de los jóvenes.

Carmen Thyssen ha dicho que habrá becas y exposiciones para ayudar a jóvenes talentos en el futuro museo, ya que lo considera "importantísimo para los pintores que están en ciernes".

Una de las voluntades del futuro Museo Carmen Thyssen Barcelona es que demás de exponer obra consagrada de la Colección Carmen Thyssen, de los siglos XIX, XX y XXI, se llegue a las nuevas generaciones a través de sus lenguajes, siendo una de ellos el digital.

Una de las hijas de Carmen Thyssen, Carmen Cervera, ha dicho que esta intervención evidencia que, además de las grandes obras de la colección de su madre, el museo quiere ser "una plataforma" para la expresión de los jóvenes talentos.