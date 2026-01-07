Los museos municipales de Barcelona contarán con más de 40 muestras y otras actividades en 2026

Archivo - Exterior del DHub, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La programación de los museos municipales de Barcelona de 2026 contará con más de 40 muestras y otras actividades transversales, como la Nit dels Museus el 16 de mayo, ha informado el Institut de Cultura de Barcelona (Icub) este miércoles en un comunicado.

Otras actividades son la jornada Museu Endins, el 7 de marzo, con visitas guiadas a las reservas de colecciones, talleres de restauración y otros espacios de 17 museos de Barcelona; el ciclo Creació i Museus presentado en el marco del Festival Grec; o el Barcelona Dibuixa con el Museu Picasso, el 17 y 18 de octubre.

El DHub acogerá del 22 de octubre hasta el 14 de marzo de 2027 la continuación de la exposición 'Digital Impact'; y del 4 de noviembre hasta el 14 de marzo de 2027 la muestra 'Asunción Bastida. La gran dama de l'alta costura espanyola'.

El Museu Picasso contará con la muestra 'Picasso i Xipre: trobades amb la ceràmica del Mediterrani', del 14 de mayo al 28 de septiembre; y la exposición 'Picasso: l'arquitecte', del 20 de noviembre al 8 de marzo de 2027.

ARCHIVOS

El Arxiu Històric de Barcelona presentará la exposición 'Agustí Duran i Sanpere. La cultura com a servei públic' del 12 de marzo hasta el 30 de septiembre, con motivo de los 50 años de su muerte, y que se centra en glosar la figura del que fue el fundador del Arxiu en 1917.

En el Arxiu Fotogràfic de Barcelona se podrá visitar la exposición 'Laboratori daguerreotípic de la família Blanxart' del 12 al 15 de febrero; y también la muestra 'Barcelona i el cel: globus, aeroplans i fotografia' del 11 de junio al 1 de noviembre, y 'Marta Povo. La poètica de la llum', del 26 de noviembre hasta el 23 de mayo de 2027.

OTRAS MUESTRAS

El Museu d'Història de Barcelona acogerá 4 exposiciones en la sede Oliva Artés en relación con la Capitalidad de la Arquitectura: del 19 de febrero al 8 de abril se podrá visitar 'Mostres d'Arquitectura del COAC'; del 16 de abril al 7 de junio 'Cities connection project', y del 11 de junio al 28 de agosto 'Arquitectura premiada. 125 anys de premis d'Arquitectura'.

En el Centre d'Art Contemporani Fabra i Coats se podrá visitar la exposición 'Com pedres als palmells, brases i flama', del 7 de febrero al 21 de mayo; la muestra de la obra de Patricia Esquivias, del 5 de mayo al 20 de septiembre; y la exposición de las obras finalistas en la convocatoria Miquel Casablancas 2026 de Sant Andreu Contemporani, del 13 de junio al 12 de julio.

A partir de la primavera, se podrán visitar en el Castell de Montjuïc las muestras 'La Seat: fàbrica de transformacions' y 'Brigades Internacionals i multilingüisme'; y el Monestir de Santa Maria de Pedralbes, por el 700 aniversario de su fundación, prepara una programación especial que presentará más adelante.