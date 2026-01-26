El Museu d'Art de Girona protege sus retablos góticos durante la rehabilitación del tejado

Obras de la rehabilitación de la cubierta. - MUSEU D'ART DE GIRONA

GIRONA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Museu d'Art de Girona ha protegido con embalajes específicos los retablos góticos que se exhiben en el Salón del Trono del Palacio Episcopal, sede del museo, mientras duren las obras de rehabilitación del tejado.

Durante este tiempo, el centro continuará abierto y ofrecerá una "nueva experiencia digital", con la posibilidad de navegar con imágenes de altísima resolución por cada uno de los retablos, informa en un comunicado de este lunes.

Se trata de 7 retablos del siglo XV, de dimensiones "considerables", que se cubrirán temporalmente con estructuras de protección diseñadas específicamente para garantizar su conservación y protección durante las obras.

Los trabajos durarán entre 3 y 4 meses e implicarán levantar el techo por tramos y consolidar, restaurar o sustituir las armaduras de cubierta, originales en muchos casos, y la estructura de la propia cubierta.

Las obras se enmarcan dentro del programa Temps de Gòtic, impulsado por la Conselleria de Cultura de la Generalitat y la Fundación La Caixa, que busca preservar y poner en valor el patrimonio gótico catalán.