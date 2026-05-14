El Museu Egipci de Barcelona incorpora un sarcófago antropoide completo a su colección - MUSEU EGIPCI

BARCELONA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Museu Egipci de Barcelona ha incorporado a su colección permanente un sarcófago antropoide completo, representaciones parietales, escarabeos y amuletos funerarios vinculados a las creencias religiosas y a las prácticas funerarias del Egipto faraónico.

El presidente de la Fundació Arqueológica Clos y fundador del museo, Jordi Clos, ha presentado este jueves varias obras procedentes de antiguas colecciones europeas y datadas entre la dinastía XVIII y el periodo ptolemaico.

Entre las nuevas obras de la colección figuran el sarcófago de Padiefty, realizado en piedra caliza durante el periodo ptolemaico; un relieve parietal con representación de varias diosas procedentes del Musée d'Art Classique de Mougins; una pintura mural funeraria de la dinastía XVIII; diversos conjuntos de escarabeos y amuletos funerarios de la Baja Época, así como un gran escarabajo de corazón tallado en esteatita.

Parte de las obras pertenecieron con anteriores a la colección Poupouti, reunida entre los años 1956 y 1975 por el egiptólogo y profesor universitario Jean Yoyotte y su esposa Michèle Yoyotte, y otras procedente deem Musée d'Art Classique de Mougins, institución francesa creada por el coleccionista británico Christian Levett.

Según el museo, estas incorporaciones refuerzan el discurso museográfico de la colección permanente y amplían la representación de ámbitos relacionados con la iconografía religiosa, las prácticas funerarias y la protección mágica en el antiguo Egipto: la colección supera en la actualidad las 1.350 piezas.

Las nuevas adquisiciones pasarán a formar parte de distintos ámbitos del recorrido expositivo del Museu Egipci de Barcelona y contribuirán a reforzar algunos de los grandes ejes de temáticos de la colección, especialmente los vinculados al universo funerario del antiguo Egipto.