El Museu del Ferrocarril exhibe imágenes que identifican a la tripulación del 'Tren del Centenario'

El Museu del Ferrocarril publica identidades e imágenes de la tripulación del 'Tren del Centenario' - FUNDACIÓN DEL FERROCARRIL

BARCELONA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación de Ferrocarriles ha recibido una donación del Museu del Ferrocarril de Catalunya en la que se ha podido identificar a la tripulación del 'Tren del Centenario', el tren conmemorativo del aniversario del primer ferrocarril peninsular, el Barcelona-Mataró, que recreó el recorrido del original un 28 de octubre de 1948.

Ante ese tren especial construido para celebrar el centenario, remolcado por la locomotora 'Mataró' que se conserva en el Museu, se hicieron una foto los empleados ferroviarios que lo condujeron, informa la fundación en un comunicado este viernes.

Esa imagen forma parte de los materiales familiares depositados en el Museu por Xavier Costal, nieto de Àngel Costal, que fue jefe de tren en aquella efeméride, mientras que en el reverso de la fotografía, tras mencionar el centenario y la fecha, aparecen los nombres de los tripulantes que participaron en aquel viaje.

Son el maquinista, Marcelino Masalles; el fogonero, Manuel Meiras; el jefe de maquinistas, Manuel Roig; el jefe de tren, Ángel Costal; el mozo de tren, Román Martínez; y el revisor, José Frutos Frutos.

Y se añade: "Todos juntos para dar la vuelta a España".

RECONSTRUIR LA HISTORIA

Con Xavier Costal se ha podido reconstruir la carrera de su abuelo: nacido en 1896, entró a trabajar en el ferrocarril con poco más de veinte años, primero en las oficinas de la Estación de Francia y poco después como jefe de tren en la línea de Portbou, y trabajó toda su vida en el ferrocarril, hasta jubilarse en 1962.

La documentación ya forma parte del fondo histórico del Museu y está disponible en Docutren, el portal documental de la fundación para conocerlo todo sobre el tren, que es la referencia para investigadores y usuarios interesados en el estudio del ferrocarril.