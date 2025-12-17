El Museu de la Música reivindica a la soprano Conxita Badia en una exposición

Fotografía de Robert Gerhard y Conxita Badia en concierto de la Llotja de Barcelona, del Arxiu Museu de la Música - ARXIU MUSEU DE LA MÚSICA

BARCELONA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Museu de la Música, L'Auditori de Barcelona y el Any Conxita Badia reivindica la figura de la soprano Conxita Badia en una exposición que también muestra la faceta política y de embajadora cultural de la artista y que se enmarca en 50 aniversario de su muerte.

Comisariada por Mireia Domènech, bisnieta de la artista, la exposición 'Conxita Badia. Vine tu i les cançons', que se inaugura este miércoles y se podrá ver hasta el 15 de febrero en el Museu de la Música, incluye piezas originales nunca expuestas procedentes de archivos, informa L'Auditori en un comunicado.

La exposición recorre los inicios con su mentor Enric Granados y expone partituras originales que el compositor le dedicó, así como su última carta, que llegó a Barcelona cuando acababa de morir.

La muestra repasa la trayectoria que la soprano emprende con su segundo maestro, Pau Casals, de quien estrena las canciones, y cómo fue una de las intérpretes predilectas de compositores como Robert Gerhard, Eduard Toldrà y Frederic Mompou.

'Conxita Badia. Vine tu i les cançons' aborda la faceta de la artista como embajadora de la cultura catalana y de Catalunya una vez estalla la Guerra Civil y se rompe su carrera musical, con la documentación en que la Generalitat republicana le encarga presentar el arte medieval catalán rescatada y desplazado a Francia, coincidiendo con la Exposición Internacional de París de 1937.

La exposición también muestra cómo se trasladó a vivir a América Latina, donde colaboró con Manuel de Falla, su retorno a Barcelona donde desarrolló una importante carrera como profesora de canto con discípulos como Montserrat Caballé, Heleni Barjau y Elena Obratzsova, y su implicación en la resistencia cultural bajo el franquismo.