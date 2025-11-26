El Museu Picasso de Barcelona dedica una exposición al Ubú de Jarry con obras de Miró y Duchamp

González, Guigon y Aymerich durante la presentación de este miércoles. - EUROPA PRESS

El Museu Picasso de Barcelona acoge desde este jueves hasta el 5 de abril de 2026 la exposición 'Ubú pintor. Alfred Jarry i les arts', que reúne 496 obras --muchas de las cuales inéditas-- alrededor del personaje Ubú del escritor francés, e incluye a artistas como Miró, Duchamp, Gauguin y el propio Picasso.

Lo ha explicado el director del museo y comisario de la exposición, Emmanuel Guigon, en una rueda de prensa este miércoles junto a la fotógrafa Pilar Aymerich y la asociada del comité científico de la exposición, Maria González.

La muestra reúne obras, libros, obra gráfica y dibujos de Jarry y piezas de André Breton, Pierre Bonnard, Henri Toulouse-Lautrec, Le Corbusier, Francesc Català Roca, Pilar Aymerich y Colita, entre otros, además de los ya mencionados Miró, Picasso, Gauguin y Duchamp.

JARRY Y 'UBU ROI'

Alfred Jarry (1873-1907) creó en 1896 la obra 'Ubu roi', que agitó el París de finales del siglo XIX "con su humor corrosivo y su espíritu rebelde"; Ubú, personaje cínico, autoritario y ridículo, apareció más tarde en 'Almanach du Père Ubu' (1899), 'Ubu enchaîné' (1900) y 'Ubu sur la butte' (1901).

La exposición recoge, además de obra del propio Jarry, su influencia en el arte y el pensamiento posterior: González ha explicado que la actitud moderna, "anarquista", performática y profética del francés caló muy hondo en artistas como Picasso y Miró, y que su defensa del arte marginal supuso una referencia para las primeras vanguardias del siglo XX.

Aymerich ha apuntado que la primera toma de contacto que tuvo con la obra de Jarry y con el personaje de Ubú le permitió, en una Barcelona franquista, árida y triste, en sus palabras, descubrir que "también había humor para sobrevivir a una dictadura".

DE GAUGUIN A AYMERICH

La exposición recorre la defensa de Jarry a artistas marginados en su día por la crítica, como Gauguin, Filiger o Rousseau; las primeras repercusiones de 'Ubu roi'; su relación con Apollinaire, Bonnard y Roualt; la reinvidicación póstuma de su figura; su lectura a través del cine (en 'Anemic Cinema' de Duchamp) y su influencia en los surrealistas como Ernst, Maar y Brauner.

También refleja la influencia de Jarry en Miró, Picasso y Le Corbusier, y dedica el tramo final a la influencia del Ubú en Catalunya y las representaciones que se han hecho de Jarry, incluyendo las marionetas 'Mori el merma' de Miró.

PROGRAMA PÚBLICO

El programa público de 'Ubú pintor' incluye las jornadas 'El arte como disrupción' con ponencias y mesas redondas en las que participarán Pablo Martín Sánchez, Georges Sebbag, Pilar Aymerich y Emmanuel Guigon, entre otros.

También se publicará un libro homónimo, con participación de Ambroise Audoin-Rouzeau, Anna Correal, Christophe Champion, María González y Josep Massot, entre otros, que recogerá más material que la propia exposición.

Asimismo, habrá programación de artes en vivo, con activaciones performativas mediante poesía, recitales de piano e interpretaciones musicales inspiradas en 'Ubu roi', así como actividades destinadas a alumnos de secundaria y Bachillerato.