El Museu del Port de Tarragona será el escenario del enigma final de 'Misteri als Museus'

TARRAGONA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museu del Port de Tarragona acogerá la resolución del enigma final de la 7a edición de 'Misteri als Museus', una actividad impulsada por los museos y centros de arte de Tarragona con la coordinación de Auriga Serveis Culturals, y cuya finalidad es dar a conocer las colecciones y exposiciones de estos equipamientos de forma lúdica y participativa.

Por conseguirlo, se han planteado varios enigmas, uno para cada equipamiento, que los equipos participantes tendrán que resolver a partir de este sábado y hasta llegar a la resolución del enigma final en el Museu del Port el domingo 26, informa la infraestructura portuaria este viernes en un comunicado.

Esta es la segunda vez que el Museu del Port es el escenario del reto final, después de haberlo sido en 2021; se trata de una actividad gratuita, pero para participar es necesario inscribirse previamente en la web de Auriga.

Esta nueva edición lleva por título 'Els Acòlits d'Angra Mainyu' y los equipos participantes deberán recopilar pistas durante las visitas a los equipamientos con el objetivo de desarticular una "peligrosa secta, que está adquiriendo poder y quiere realizar un sacrificio para conseguir la venida del 'Señor Supremo'".

Los museos y salas de exposiciones participantes son Mèdol - Centre d'Arts Contemporànies, Museu d'Història, Museu Diocesà, Museu Nacional Arqueològic, Museu d'Art Modern, Museu del Port y CaixaForum.