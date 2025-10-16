El Museu Tàpies dedica una exposición a Germaine Dulac que incluye un corto inédito contra Hitler

La muestra se puede ver en Barcelona hasta febrero

BARCELONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museu Tàpies de Barcelona dedica una exposición monográfica a la cineasta pionera francesa Germaine Dulac (1882-1942), considerada la primera directora que realizó un filme surrealista, e incluye un corto inédito que muestra las mentiras de Adolf Hitler.

La exposición 'Germaine Dulac. Je n'ai plus rien', que se puede ver desde este jueves al 22 de febrero de 2026 y está comisariada por Imma Prieto e Imma Merino, incluye material de archivo, películas, textos y guiones recuperados, informa el museo en un comunicado.

La muestra recupera más de 30 años de carrera y plantea una reflexión sobre el cine, la imagen y la reivindicación de la figura femenina, y recuerda el eterno retorno de la historia.

La exposición pone en relieve el interés de Dulac por el cine documental, con el que la cineasta abordó el auge de las dictaduras europeas de principios del siglo XX, que desembocaron en la II Guerra Mundial.

En este sentido, la exposición incluye el pequeño corto 'Ce qu'il a dit: Ce qu'il a fait' (Eso que él ha dicho, eso que él ha hecho), con imágenes de archivo de Hitler y sobre lo que decía en sus discursos y lo que ocurría en realidad.

En declaraciones a los medios, la comisaria y directora del Museu Tàpies, Imma Prieto, ha dicho que es un documento "muy punzante, muy actual, en el que parece que el tiempo no haya pasado y la historia sera cíclica".

CINE EXPERIMENTAL

La exposición sigue la línea del museo de realizar un ejercicio de restitución y visibilización de artistas como Dulac, una de las figuras más relevantes en el cine experimental, y cuya obra, que se extendió entre 1915 y 1935 se constituyó de más de 30 filmes y documentales, a la que sumó la construcción de una sólida tradición teórica.

En sus películas rompió con temáticas y formas establecidas del cine, y una de ellas, 'La Coquille et le clergyman' (1928), es considerado uno de los primeros filmes surrealistas de la historia, rodado un año antes que 'Un perro andaluz' de Luis Buñuel.

Otros como 'Le Cinéma au service de la Histoire' ofrece una reflexión documental sobre los acontecimientos históricos de las tres primeras décadas del siglo XX, y que se proyectará en la Filmoteca de Catalunya en un ciclo dedicado a la artista.